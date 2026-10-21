В Польше профсоюзы силовых служб должны провести в следующий четверг встречу с Министерством внутренних дел и администрации, которую называют последней возможностью достичь соглашения. От результата переговоров будет зависеть решение профсоюзов относительно протеста, сообщает RMF24.

Требуют определить сроки

Представители профсоюзов требуют от министерства назвать конкретные сроки выполнения требований, согласованных в соглашении несколько месяцев назад. По их словам, эти пункты до сих пор не были реализованы.

Речь, в частности, идет о вопросах денежного довольствия, а также о введении Карты семьи сотрудника силовых служб. Она должна была предоставить сотрудникам и членам их семей льготы, в том числе в доступе к медицинской помощи.

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Возможен протест

Еще до переговоров могут быть приняты решения, которые, по мнению сотрудников профессиональных служб, сделают невозможным выполнение требования относительно карты. Речь идет о возможном включении в систему добровольных пожарных. Представители профессиональных служб считают, что это парализует работу системы.

Если стороны не достигнут соглашения, профсоюзы могут начать протестные действия. Конкретный формат протеста пока не определен. По данным RMF24, сотрудники могут оформлять больничные в период повышенной кадровой потребности — в частности, во время обеспечения охраны Конституционного трибунала или марша националистов 11 ноября.

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