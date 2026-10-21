Путин заявил Виткоффу о готовности России помочь США в урегулировании кризиса в Иране

Российский диктатор Владимир Путин заявил специальному представителю президента США Дональда Трампа Стиву Виткоффу, что Москва готова помочь Вашингтону в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Также глава Кремля выразил заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества с Соединенными Штатами.

Во время встречи со Стивом Виткоффом Владимир Путин заявил, что его интересует оценка США ситуации вокруг иранского кризиса.

«Меня интересуют оценки ситуации вокруг кризиса в Иране», — сказал российский диктатор.

Он также заверил, что Москва готова присоединиться к поиску путей урегулирования конфликта.

«Россия готова помочь в урегулировании иранского кризиса», — заявил Путин.

По информации международных СМИ, во время встречи российский лидер также упомянул о многолетних отношениях Москвы с Тегераном и заявил, что США хорошо известны российские предложения по урегулированию ситуации.

Помимо ситуации вокруг Ирана, Путин заявил о заинтересованности России в восстановлении экономических связей с Соединенными Штатами.

Встреча с Виткоффом состоялась 21 октября в Санкт-Петербурге. Среди тем переговоров также были война России против Украины и перспективы дальнейших контактов между Москвой и Вашингтоном.

Виткофф, со своей стороны, заявил о прогрессе в переговорах по прекращению войны в Украине и выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.

Об этом сообщают российские СМИ.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф после встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что есть основа для достижения договоренности о прекращении огня в Украине. Американская сторона привезла документы с предложениями по урегулированию войны, однако их содержание пока не раскрыли. В ходе переговоров Путин также объявил об освобождении гражданина США Стивена Габбарда, которого российский суд заключил в тюрьму по обвинению в наемничестве.

Во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом в Санкт-Петербурге Владимир Путин обсудил возможность встречи с Дональдом Трампом в Китае. Также глава Кремля попросил передать американскому президенту и его супруге Мелании благодарность за усилия, связанные с Украиной.



Читай нас в