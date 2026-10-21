Путін порушив питання зустрічі з Трампом у Китаї під час переговорів із Віткоффом

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Під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі Володимир Путін обговорив можливість зустрічі з Дональдом Трампом у Китаї. Також глава Кремля попросив передати американському президенту та його дружині Меланії подяку за зусилля, пов’язані з Україною.

Путін заявив про намір обговорити з Віткоффом певні міркування стосовно можливої зустрічі з Дональдом Трампом на території Китаю. Водночас конкретних домовленостей про проведення таких переговорів наразі не оголошували.

Окремо російський президент попросив американського спецпосланця передати Трампу щирі слова вдячності за його зусилля, спрямовані на врегулювання російсько-української війни.

За словами Путіна, американський президент приділяє особливу увагу українському питанню насамперед із гуманітарних міркувань.

Також очільник Кремля висловив особливу подяку першій леді США Меланії Трамп. Він відзначив її внесок у вирішення гуманітарних питань, пов'язаних із війною в Україні.

Нагадаємо, Віткофф заявив про основу для припинення вогню після зустрічі з Путіним.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час візиту до Росії планує обговорити з російським керівництвом пропозиції щодо завершення війни в Україні. Поїздка може стати кроком до організації переговорів за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф має приїхати до Осло після зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Там на американського представника чекають, щоб почути подробиці переговорів безпосередньо від нього.

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