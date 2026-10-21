Путин поднял вопрос о встрече с Трампом в Китае во время переговоров с Виткоффом

В ходе встречи со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом в Санкт-Петербурге Владимир Путин обсудил возможность встречи с Дональдом Трампом в Китае. Также глава Кремля попросил передать американскому президенту и его супруге Мелании благодарность за усилия, связанные с Украиной.

Путин заявил о намерении обсудить с Виткоффом некоторые соображения относительно возможной встречи с Дональдом Трампом на территории Китая. В то же время конкретных договоренностей о проведении таких переговоров пока не объявлялось.

Отдельно российский президент попросил американского спецпосланника передать Трампу искренние слова благодарности за его усилия, направленные на урегулирование российско-украинской войны.

По словам Путина, американский президент уделяет особое внимание украинскому вопросу прежде всего из гуманитарных соображений.

Также глава Кремля выразил особую благодарность первой леди США Мелании Трамп. Он отметил ее вклад в решение гуманитарных вопросов, связанных с войной в Украине.

Напомним, Виткофф заявил об основах для прекращения огня после встречи с Путиным.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф во время визита в Россию планирует обсудить с российским руководством предложения по прекращению войны в Украине. Поездка может стать шагом к организации переговоров с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф должен прибыть в Осло после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Там американского представителя ждут, чтобы услышать подробности переговоров непосредственно от него.

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