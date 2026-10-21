Podczas spotkania ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Stevem Witkoffem w Sankt Petersburgu Władimir Putin omówił możliwość spotkania z Donaldem Trumpem w Chinach. Ponadto szef Kremla poprosił o przekazanie prezydentowi USA i jego żonie Melanii podziękowań za wysiłki związane z Ukrainą.

Putin oświadczył, że zamierza omówić z Witkoffem pewne kwestie dotyczące ewentualnego spotkania z Donaldem Trumpem na terenie Chin. Jednocześnie nie ogłoszono na razie żadnych konkretnych ustaleń dotyczących przeprowadzenia takich rozmów.

Osobno prezydent Rosji poprosił amerykańskiego specjalnego wysłannika o przekazanie Trumpowi szczerych słów wdzięczności za jego wysiłki zmierzające do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Według słów Putina prezydent USA poświęca szczególną uwagę kwestii ukraińskiej przede wszystkim ze względów humanitarnych.

Ponadto przywódca Kremla wyraził szczególną wdzięczność pierwszej damie USA Melanii Trump. Podkreślił jej wkład w rozwiązywanie kwestii humanitarnych związanych z wojną na Ukrainie.

Przypomnijmy, że Witkoff ogłosił podstawy zawieszenia ognia po spotkaniu z Putinem.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff podczas wizyty w Rosji planuje omówić z rosyjskim kierownictwem propozycje dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Podróż ta może stać się krokiem w kierunku zorganizowania rozmów z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff ma przybyć do Oslo po spotkaniu z szefem Kremla Władimirem Putinem w Sankt Petersburgu. Tam na amerykańskiego przedstawiciela czekają, aby usłyszeć szczegóły rozmów bezpośrednio od niego.

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