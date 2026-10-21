在圣彼得堡与美国总统特使史蒂夫·维特科夫会晤期间，弗拉基米尔·普京讨论了在中国与唐纳德·特朗普会晤的可能性。 此外，克里姆林宫领导人还请转达对美国总统及其夫人梅拉尼娅在乌克兰问题上所作努力的感谢。

普京表示，他打算与维特科夫讨论关于在中国境内与唐纳德·特朗普会晤的一些考虑。不过，目前尚未宣布关于举行此类会谈的具体安排。

此外，俄罗斯总统还请美国特使向特朗普转达诚挚的谢意，感谢他为解决俄乌冲突所做的努力。

普京表示，美国总统之所以特别关注乌克兰问题，首先是出于人道主义考虑。

此外，克里姆林宫领导人还向美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普表达了特别的谢意。他高度评价了她在解决与乌克兰战争相关的人道主义问题方面所作的贡献。

需要指出的是，维特科夫在与普京会晤后，曾就停火框架发表声明。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫计划在访问俄罗斯期间，与俄方领导层商讨关于结束乌克兰战争的提案。 此次访问可能成为组织由唐纳德·特朗普、弗拉基米尔·泽连斯基和弗拉基米尔·普京参与的谈判的重要一步。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫在圣彼得堡与克里姆林宫领导人弗拉基米尔·普京会晤后，将前往奥斯陆。当地正等待这位美国代表的到来，以便直接从他那里了解谈判的细节。

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