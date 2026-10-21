歌手凯莉·奥斯本坦言，为何在奥兹·奥斯本去世后体重骤减

英国歌手兼电视主持人凯莉·奥斯本透露，在经历了一段令粉丝们担忧的急剧减肥期后，她在过去六个月里体重增加了近13公斤。 据这位艺人透露，体重的显著下降与她父亲——音乐人奥兹·奥斯本去世后，她所经历的严重情绪低落有关。

这位41岁的歌手坦言，当她看到自己年初在曼彻斯特举行的BRIT Awards颁奖典礼上的照片时，自己都感到震惊。 当时她与母亲莎伦·奥斯本一同登台，其明显消瘦的身形在社交媒体上引发了一波热议。

凯莉解释说，她并没有像一些网友猜测的那样患有进食障碍。据她所说，由于情绪上的困扰，有一段时间她无法好好照顾自己。

“没人知道别人在私生活中经历了什么。我只是感到很难过。我不愿任何人经历这种痛苦。而在众目睽睽之下经历这一切，简直太可怕了，”这位艺人说道。

2025年7月，她的父亲、黑安息日乐队主唱奥兹·奥斯本去世。 此外，凯莉还经历了与未婚夫——Slipknot乐队音乐人西德·威尔逊的分手，两人共同抚养着三岁的儿子西德尼。

此前，这位歌手曾坦言，父亲去世后，她的情绪状态恶化到极点，尽管此前一直在与酒瘾作斗争，但她还是再次开始酗酒。

“我当时只是自己的一具空壳。无法说话，无法进食，什么都做不了。内心一片空虚。我跌到了谷底，又开始酗酒，完全无法控制自己，”她回忆道。

与此同时，奥斯本表示自己已经再次戒酒。据她所述，在录制采访之际，她已经戒酒八个月了。

“我身边有非常棒的人。但我缩小了社交圈，因为我失去了许多朋友。 人们不喜欢看到别人的悲伤，他们以为我早就该走出来。但我永远无法完全从这份失去中恢复过来，”凯莉说道。

这位歌手还解释说，她以前吸毒和酗酒并非为了寻欢作乐，而是为了应对痛苦的经历。

“我从来不是为了参加派对才吸毒的。我也从来不是为了娱乐才喝酒的。我只是不想感受那种痛苦，”她指出。

凯莉·奥斯本多年来一直公开谈论自己与体重相关的困扰。 据她透露，早在青少年时期，当她出演家庭真人秀《奥斯本一家》时，娱乐圈人士就曾批评她的外貌，并建议她减肥。

2018年，这位艺人接受了胃缩小手术，术后通过调整饮食和锻炼，减掉了约38.5公斤。2022年怀孕期间，她的体重又增加了约45公斤。

随着她最近的减肥，网上也出现了猜测，认为奥斯本使用了Ozempic药物。然而，这位歌手多次否认了这一说法。

“我知道大家都以为我服用了Ozempic。但这不是真的。我不知道这些传言是从哪里传出来的。我妈妈服用过Ozempic，”她解释道。

如今，奥斯本表示，在经历了一段艰难时期后，她正在逐渐恢复，并在半年内体重增加了近13公斤。她还回到了英国——在随家人搬到洛杉矶之前，她的大部分童年时光都是在那里度过的。

来源：《每日邮报》。

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