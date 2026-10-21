Brytyjska piosenkarka i prezenterka telewizyjna Kelly Osbourne poinformowała, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przytyła prawie 13 kilogramów po okresie gwałtownego odchudzania, które niepokoiło jej fanów. Według artystki znaczna utrata wagi była związana z trudnym stanem emocjonalnym, w jakim znajdowała się po śmierci ojca — muzyka Ozzy'ego Osborna.

41-letnia piosenkarka przyznała, że sama była w szoku, gdy zobaczyła swoje zdjęcia z ceremonii wręczenia nagród BRIT Awards, która odbyła się na początku roku w Manchesterze. Wtedy pojawiła się na scenie wraz z matką, Sharon Osborne, a jej wyraźna chudość wywołała falę dyskusji w mediach społecznościowych.

Kelly wyjaśniła, że nie cierpiała na zaburzenia odżywiania, jak sugerowali niektórzy internauci. Jak twierdzi, z powodu przeżyć przez pewien czas nie była w stanie odpowiednio zadbać o siebie.

„Nikt nie wie, przez co ludzie przechodzą w życiu prywatnym. Po prostu było mi smutno. Nikomu nie życzyłabym takiego bólu. A przeżywanie tego wszystkiego na oczach wszystkich było okropne” – powiedziała artystka.

W lipcu 2025 roku zmarł jej ojciec, frontman zespołu Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Ponadto Kelly przeżyła rozstanie z narzeczonym, muzykiem zespołu Slipknot, Sidem Wilsonem, z którym wychowuje trzyletniego syna Sydney’ego.

Wcześniej piosenkarka wyznała, że po śmierci ojca jej stan emocjonalny pogorszył się tak bardzo, że ponownie zaczęła pić alkohol, mimo że wcześniej walczyła z uzależnieniem.

„Byłam tylko cieniem samej siebie. Nie mogłam mówić, nie mogłam jeść, nie mogłam nic robić. W środku czułam pustkę. Znalazłam się na samym dnie, znów zaczęłam pić i zupełnie nie potrafiłam sobie z tym poradzić” – wspominała.

Jednocześnie Osborne poinformowała, że udało jej się ponownie rzucić alkohol. W momencie nagrywania wywiadu, jak twierdziła, nie piła już od ośmiu miesięcy.

„Otaczają mnie niesamowici ludzie. Ale zawęziłam krąg znajomych, bo straciłam wielu przyjaciół. Ludzie nie lubią cudzego smutku i oczekiwali, że już powinnam to przeżyć. Ale nigdy nie będę w stanie całkowicie dojść do siebie po tej stracie” – powiedziała Kelly.

Piosenkarka wyjaśniła również, że wcześniej sięgała po alkohol i narkotyki nie dla rozrywki, ale po to, by poradzić sobie z trudnymi przeżyciami.

„Nigdy nie brałam narkotyków na imprezy. Nigdy nie piłam dla zabawy. Po prostu nie chciałam czuć bólu” – zaznaczyła.

Kelly Osbourne od wielu lat otwarcie mówi o problemach związanych z wagą. Jak twierdzi, już w wieku nastoletnim, kiedy występowała w rodzinnym reality show „Rodzina Osbornów”, przedstawiciele branży rozrywkowej krytykowali jej wygląd i radzili jej schudnąć.

W 2018 roku artystka przeszła operację zmniejszenia żołądka, po której dzięki zmianie diety i ćwiczeniom schudła około 38,5 kilograma. Podczas ciąży w 2022 roku ponownie przybrała na wadze około 45 kilogramów.

W związku z ostatnią utratą wagi w sieci pojawiły się również spekulacje, że Osborne stosowała lek Ozempic. Piosenkarka wielokrotnie jednak temu zaprzeczała.

„Wiem, że wszyscy myślą, jakbym brała Ozempic. Ale to nieprawda. Nie wiem, skąd wzięły się te plotki. Moja mama brała Ozempic” – wyjaśniła.

Obecnie Osborne poinformowała, że stopniowo wraca do zdrowia po trudnym okresie i przytyła prawie 13 kilogramów w ciągu pół roku. Powróciła również do Wielkiej Brytanii, gdzie spędziła większość dzieciństwa, zanim wraz z rodziną przeniosła się do Los Angeles.

Źródło: Daily Mail.

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