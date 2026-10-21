Певица Келли Осборн рассказала, почему резко похудела после смерти Оззи Осборна

Британская певица и телеведущая Келли Осборн сообщила, что за последние шесть месяцев набрала почти 13 килограммов после периода резкого похудения, которое вызвало беспокойство у её поклонников. По словам артистки, значительная потеря веса была связана с тяжелым эмоциональным состоянием, в котором она находилась после смерти отца — музыканта Оззи Осборна.

41-летняя певица призналась, что сама была шокирована, когда увидела свои фотографии с церемонии вручения премии BRIT Awards, которая состоялась в начале года в Манчестере. Тогда она появилась на сцене вместе с матерью Шэрон Осборн, а её заметная худоба вызвала волну обсуждений в соцсетях.

Келли объяснила, что у неё не было расстройства пищевого поведения, как предполагали некоторые пользователи сети. По её словам, из-за переживаний она некоторое время не могла должным образом заботиться о себе.

«Никто не знает, через что люди проходят в личной жизни. Мне просто было грустно. Я никому не пожелала бы такой боли. А переживать всё это на глазах у всех было ужасно», — рассказала артистка.

В июле 2025 года скончался её отец, фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн. Кроме того, Келли пережила разрыв отношений с женихом, музыкантом группы Slipknot Сидом Уилсоном, с которым она воспитывает трехлетнего сына Сидни.

Ранее певица призналась, что после смерти отца её эмоциональное состояние настолько ухудшилось, что она снова начала употреблять алкоголь, хотя до этого боролась с зависимостью.

«Я была лишь оболочкой самой себя. Не могла говорить, не могла есть, ничего не могла делать. Внутри была пустота. Я оказалась на самом дне, снова начала пить и совершенно не могла с этим справиться», — вспоминала она.

В то же время Осборн сообщила, что смогла снова отказаться от алкоголя. На момент записи интервью, по её словам, она не употребляла его уже восемь месяцев.

«Рядом со мной невероятные люди. Но я сузила свой круг общения, потому что потеряла многих друзей. Люди не любят чужой грусти и ожидали, что я уже должна была это пережить. Но я никогда не смогу полностью оправиться от этой потери», – сказала Келли.

Певица также пояснила, что раньше употребляла алкоголь и наркотики не ради развлечений, а чтобы справиться с тяжелыми переживаниями.

«Я никогда не употребляла наркотики ради вечеринок. Я никогда не пила ради развлечения. Я просто не хотела чувствовать боль», — отметила она.

Келли Осборн много лет открыто говорит о проблемах с весом. По её словам, ещё в подростковом возрасте, когда она снималась в семейном реалити-шоу «Семья Осборнов», представители индустрии развлечений критиковали её внешность и советовали похудеть.

В 2018 году артистка перенесла операцию по уменьшению желудка, после которой благодаря изменению питания и тренировкам похудела примерно на 38,5 килограмма. Во время беременности в 2022 году она снова набрала около 45 килограммов.

На фоне последнего похудения в сети также появились предположения, что Осборн использовала препарат Ozempic. Однако певица неоднократно опровергала это.

«Я знаю, что все думают, будто я принимала Ozempic. Но это неправда. Не знаю, откуда взялись эти слухи. Моя мама принимала Ozempic», — объясняла она.

Теперь Осборн сообщила, что постепенно восстанавливается после сложного периода и набрала почти 13 килограммов за полгода. Она также вернулась в Великобританию, где провела большую часть детства до переезда с семьёй в Лос-Анджелес.

Источник: Daily Mail.

В 54 года скончался актер озвучки Хироши Цучида — Channel NewsAsia.

Рэпер и военный Ярмак крестил новорожденного сына.

Ранее украинская телеведущая Леся Никитюк призналась, что не готова тратить большие суммы на дорогие брендовые сумки.

Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые за долгое время поделилась снимками со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Читай нас в