Співачка Келлі Осборн зізналася, чому різко схудла після смерті Оззі Осборна

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Британська співачка й телеведуча Келлі Осборн повідомила, що за останні шість місяців набрала майже 13 кілограмів після періоду різкого схуднення, яке непокоїло її шанувальників. За словами артистки, значна втрата ваги була пов’язана з важким емоційним станом, у якому вона перебувала після смерті батька — музиканта Оззі Осборна.

41-річна співачка зізналася, що сама була шокована, коли побачила свої фотографії з церемонії вручення премії BRIT Awards, яка відбулася на початку року в Манчестері. Тоді вона з’явилася на сцені разом із матір’ю Шерон Осборн, а її помітна худорлявість спричинила хвилю обговорень у соцмережах.

Келлі пояснила, що не мала розладу харчової поведінки, як припускали деякі користувачі мережі. За її словами, через переживання вона певний час не могла належним чином піклуватися про себе.

“Ніхто не знає, через що люди проходять в особистому житті. Мені просто було сумно. Я нікому не побажала б такого болю. А переживати все це на очах у всіх було жахливо”, – розповіла артистка.

У липні 2025 року помер її батько, фронтмен гурту Black Sabbath Оззі Осборн. Крім того, Келлі пережила розрив стосунків із нареченим, музикантом гурту Slipknot Сідом Вілсоном, з яким виховує трирічного сина Сідні.

Раніше співачка зізналася, що після смерті батька її емоційний стан настільки погіршився, що вона знову почала вживати алкоголь, хоча до цього боролася із залежністю.

“Я була лише оболонкою самої себе. Не могла говорити, не могла їсти, нічого не могла робити. Усередині була порожнеча. Я опинилася на самому дні, знову почала пити й зовсім не могла з цим упоратися”, – згадувала вона.

Водночас Осборн повідомила, що змогла знову відмовитися від алкоголю. На момент запису інтерв’ю, за її словами, вона не вживала його вже вісім місяців.

“Поруч зі мною неймовірні люди. Але я звузила своє коло спілкування, тому що втратила багатьох друзів. Люди не люблять чужого смутку й очікували, що я вже мала це пережити. Але я ніколи не зможу повністю оговтатися від цієї втрати”, – сказала Келлі.

Співачка також пояснила, що раніше вживала алкоголь і наркотики не заради розваг, а щоб упоратися з важкими переживаннями.

“Я ніколи не вживала наркотики заради вечірок. Я ніколи не пила заради розваг. Я просто не хотіла відчувати біль”, – зазначила вона.

Келлі Осборн багато років відкрито говорить про труднощі, пов’язані з вагою. За її словами, ще в підлітковому віці, коли вона знімалася в сімейному реаліті-шоу “Родина Осборнів”, представники індустрії розваг критикували її зовнішність і радили схуднути.

У 2018 році артистка перенесла операцію зі зменшення шлунка, після якої завдяки зміні харчування та тренуванням втратила близько 38,5 кілограма. Під час вагітності у 2022 році вона знову набрала приблизно 45 кілограмів.

На тлі останнього схуднення в мережі також з’явилися припущення, що Осборн використовувала препарат Ozempic. Однак співачка неодноразово заперечувала це.

“Я знаю, що всі думають, ніби я приймала Ozempic. Але це неправда. Не знаю, звідки взялися ці чутки. Моя мама приймала Ozempic”, – пояснювала вона.

Тепер Осборн повідомила, що поступово відновлюється після складного періоду та набрала майже 13 кілограмів за пів року. Вона також повернулася до Великої Британії, де провела більшу частину дитинства до переїзду з родиною до Лос-Анджелеса.

Джерело: Daily Mail.

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