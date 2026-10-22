英国议会国防委员会警告称，由于皇家海军舰艇和潜艇数量不足且战备水平偏低，英国可能无法在北方水域威慑俄罗斯联邦这一侵略国未来的侵略行为。据《卫报》报道。

委员会主席坦·德西表示，该国目前并不具备在高纬度地区——即苏格兰以北海域——成功开展行动所需的全部能力。议员们认为，关于驱逐舰、护卫舰和攻击型潜艇可用率偏低的公开数据，令人质疑英国履行其承诺的能力。

舰艇和潜艇问题

作为舰队战备不足的例子，委员会提到了3月驱逐舰“HMS Dragon”部署至东地中海一事。在塞浦路斯一处皇家空军基地遭无人机袭击后，该舰三个多星期后才抵达该地区：当时没有可供派遣的军舰，而“HMS Dragon”不得不从干船坞中调出。

英国舰队拥有5艘配备声呐设备、可远距离探测俄罗斯潜艇的护卫舰，而目标数量为8艘。议员们指出，旧舰艇在替代舰艇服役前就已退役，实现所宣布需求的时间可能推迟至2037年。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

英国全部5艘“机敏”级攻击型潜艇自6月起并在整个夏季都停泊在船坞中，接受短期或长期维修。与俄罗斯潜艇不同，它们也不具备在冰下行动的能力，尽管认证训练仍在进行。

呼吁加强海上存在

委员会呼吁国防部制定一项计划，确保到2030年有更多舰艇和潜艇在海上执行任务。议员们还指出，在危机情况下若没有美国的支持，将出现关键的军事缺口。

英国国防部回应时提及，为保护水下基础设施已投入3.3亿英镑。该部门还表示，已意识到来自俄罗斯的威胁。

关注我们在