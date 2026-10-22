美国联邦通信委员会（FCC）主席布伦丹·卡尔警告电视广播公司，不要播出所谓的虚假民调。他在社交平台X发文称，记者和广播公司在未适当核实这些数据的科学性、准确性或真实性的情况下传播了相关数据，据Ars Technica报道。

卡尔建议广播公司不要允许出现可能与其监管义务相冲突的新闻歪曲或电视骗局。他还呼吁就其报道的民调向观众提供更多背景信息。与此同时，这位FCC主席既没有点名具体的虚假民调，也没有点名可能播出这些民调的电视台。

前FCC官员的批评

由前FCC主席和高级官员组成的一个团体表示，卡尔的警告是试图恐吓广播公司并促使其进行自我审查。该团体包括民主党人汤姆·惠勒、共和党人马克·福勒以及另外七名前官员。他们认为，对公开民调进行善意报道，即使这些民调后来被证明是捏造的，也不违反FCC关于新闻歪曲或骗局的规定。

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FCC目前唯一的民主党成员安娜·戈麦斯也强调，故意误导公众的民调制作者应当为其行为负责。同时，她表示，如果广播公司是善意行事，就不能因报道公开可获得的数据而受到惩罚。

承认伪造数据

卡尔发表声明之前，Wedgewood Polls组织承认曾发布伪造的民调结果。该组织代表称，他们想测试媒体、聚合平台和评论人士是否会在不核查来源、方法论和该公司真实性的情况下传播这些数据。

Wedgewood Polls表示，其数据已被添加至《纽约时报》、FiftyPlusOne和VoteHub的聚合平台。不过，FiftyPlusOne称，其当时正在准备一篇有关可能存在欺诈的报道，并已向Wedgewood发送置评请求。作为回应，该组织发布了一份关于伪造数据的声明。《纽约时报》指出，它在州级和国会选区竞选中使用了15项Wedgewood民调，但没有将这些民调纳入其对总统唐纳德·特朗普支持率的汇总指标，也没有纳入有关国会控制权的全国性民调。

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