德国以涉嫌为俄罗斯从事间谍活动为由拘留了一名乌克兰人

10月22日星期四，德国联邦刑事警察局逮捕了一名乌克兰公民瓦迪姆·Y。他涉嫌与俄罗斯情报机构合作，并为俄罗斯从事间谍活动。据调查方称，该男子曾收集有关北约军事设施的情报。

这名乌克兰公民于周四在勃兰登堡州的奥得-施普雷地区被捕，依据是10月15日签发的逮捕令。

瓦迪姆·Y.被怀疑为某外国情报机构从事间谍活动。据称，该嫌疑人最迟自2025年7月起，便通过中间人与俄罗斯情报机构保持联系。

他在德国境内收集具有军事意义的情报。其中包括关于装甲车辆、弹药和爆炸物生产的信息，以及关于负责保障北约东翼防务的地区内人员和军事设施的信息。 部分信息属于公开信息，其余信息则是被告有针对性地从与欧洲国防工业相关的人员处获取的。

据《明镜周刊》报道，他关注的是德国联邦国防军第45装甲旅，即所谓的“立陶宛旅”，该旅计划于明年在立陶宛全面部署并具备作战能力。

检方表示，10月23日（星期五），嫌疑人将被带至联邦最高法院的预审法官面前，该法官将向其宣读拘留令，并就是否实施羁押作出裁决。

据《欧洲报》援引德国联邦检察院的消息报道。

在拉脱维亚，两名俄罗斯特工被判处5年和6年有期徒刑。

乌克兰又逮捕了五名俄罗斯间谍，他们涉嫌纵火焚烧军用车辆。

视频：乌克兰安全局（SBU）查获一名基辅女子，该女子曾在社交媒体上公开首都防空系统的部署位置。

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