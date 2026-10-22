W Niemczech zatrzymano Ukraińca podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji

W czwartek, 22 października, Federalny Urząd Policji Kryminalnej Niemiec zatrzymał obywatela Ukrainy, Vadima J. Jest on podejrzany o współpracę z rosyjskim wywiadem oraz szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. Według wersji śledczych mężczyzna gromadził informacje na temat obiektów wojskowych NATO.

Zatrzymanie Ukraińca miało miejsce w czwartek w rejonie Odry i Szprewy w kraju związkowym Brandenburgia na podstawie nakazu aresztowania z dnia 15 października.

Wadim J. jest podejrzany o działanie na rzecz służb wywiadowczych obcego państwa. Twierdzi się, że podejrzany najpóźniej od lipca 2025 roku utrzymywał kontakt z rosyjskim wywiadem za pośrednictwem osoby trzeciej.

Gromadził on informacje o znaczeniu wojskowym na terytorium Niemiec. Obejmowały one w szczególności dane dotyczące produkcji pojazdów opancerzonych, amunicji i materiałów wybuchowych, a także personelu i obiektów wojskowych na terenach zapewniających ochronę wschodniego skrzydła NATO. Część informacji była ogólnodostępna, a pozostałą część oskarżony celowo uzyskiwał od osób powiązanych z europejskim sektorem obronnym.

Według danych magazynu „Der Spiegel” interesował się on 45. brygadą pancerną Bundeswehry, tzw. „brygadą litewską”, która w przyszłym roku ma zostać w pełni rozmieszczona na Litwie i być gotowa do działań bojowych.

Prokuratura poinformowała, że w piątek, 23 października, podejrzany zostanie przewieziony przed sędziego śledczego Federalnego Sądu Najwyższego, który ogłosi mu postanowienie o zatrzymaniu i podejmie decyzję w sprawie zastosowania aresztu tymczasowego.

Informację tę podaje „ЄП”, powołując się na komunikat Federalnej Prokuratury Niemiec.

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