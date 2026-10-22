В Германии задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В четверг, 22 октября, Федеральное управление уголовной полиции Германии задержало гражданина Украины Вадима Й. Его подозревают в сотрудничестве с российской разведкой и шпионаже в пользу РФ. По версии следствия, мужчина собирал информацию о военных объектах НАТО.

Задержание украинца произошло в четверг в районе Одер-Шпрее, что в федеральной земле Бранденбург, на основании ордера на арест от 15 октября.

Вадима Й. подозревают в том, что он действовал в интересах разведывательной службы иностранного государства. Утверждается, что подозреваемый не позднее июля 2025 года через посредника поддерживал контакт с российской разведкой.

Он собирал информацию военного значения на территории Германии. Сюда входили, в частности, сведения о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также о персонале и военных объектах на территориях, обеспечивающих защиту восточного фланга НАТО. Часть информации была общедоступной, а остальную обвиняемый целенаправленно получал от лиц, связанных с европейской оборонной отраслью.

По данным Der Spiegel, он интересовался 45-й танковой бригадой Бундесвера, так называемой «литовской бригадой», которая в следующем году должна быть полностью развернута в Литве и готова к боевым действиям.

Прокуратура сообщила, что в пятницу, 23 октября, подозреваемого доставят к следственному судье Федерального верховного суда, который огласит ему постановление о задержании и примет решение о применении предварительного заключения.

Об этом сообщает «ЕП» со ссылкой на сообщение Федеральной прокуратуры Германии.

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