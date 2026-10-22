美国将卢克石油海外资产的出售期限延长至11月21日——路透社

美国将与俄罗斯石油公司“卢克石油”就收购其海外资产的谈判期限延长至11月21日。这样一来，潜在买家又获得了一个月的时间来商讨交易条款。

据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）称，此次延期是在10月初美国投资公司凯雷集团（Carlyle Group）撤回其收购要约后作出的。

2025年10月，华盛顿对俄罗斯第二大石油生产商“卢克石油”以及该国最大石油生产商“俄罗斯石油”实施了制裁。 此举旨在限制莫斯科为对乌克兰的战争提供资金的能力。

去年，“卢克石油”将其海外资产挂牌出售。“俄罗斯石油”则未透露出售资产的意向。

1月29日，凯雷集团（Carlyle）达成协议，将收购“卢克石油”的资产，但位于哈萨克斯坦的资产除外。 据知情人士透露，该公司曾与阿布扎比的穆巴达拉（Mubadala）、XRG和IHC等投资基金，以及美国国际开发金融公司（DFC）就达成合作协议进行过谈判。

卢克石油的海外资产组合初始估值约为220亿美元，吸引了至少十家潜在买家。 其中包括美国石油公司埃克森美孚（ExxonMobil）以及Pornhub的前所有者伯恩德·伯格迈尔（Bernd Bergmeier）。

路透社报道了这一消息。

美国已将卢克石油海外加油站的运营许可延长至2027年4月。

需要指出的是，美国与俄罗斯就乌克兰战争进行的谈判中，还达成了关于卢克石油资产的协议。

切尔西前共同所有人托德·博埃利可能收购被美国冻结的卢克石油国际资产。

由于出售其国际资产的协议出现延迟，俄罗斯公司“卢克石油”的部分海外炼油厂已减产或完全停产。

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