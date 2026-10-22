Stany Zjednoczone przedłużyły do 21 listopada termin na przeprowadzenie negocjacji z rosyjską spółką naftową „Lukoil” w sprawie nabycia jej zagranicznych aktywów. W ten sposób potencjalni nabywcy zyskali kolejny miesiąc na omówienie warunków umów.

Według danych Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu USA termin ten został przedłużony po tym, jak na początku października amerykańska firma inwestycyjna Carlyle Group wycofała swoją ofertę zakupu aktywów.

W październiku 2025 roku Waszyngton nałożył sankcje na „Lukoil”, drugiego co do wielkości producenta ropy w Rosji, oraz na „Rosnieft” – największego producenta ropy w tym kraju. Celem było ograniczenie zdolności Moskwy do finansowania wojny przeciwko Ukrainie.

W ubiegłym roku „Lukoil” wystawił na sprzedaż swoje zagraniczne aktywa. „Rosnieft” nie informowała o zamiarze sprzedaży aktywów.

29 stycznia firma Carlyle uzgodniła nabycie aktywów „Lukoilu”, z wyjątkiem tych położonych w Kazachstanie. Według źródeł zaznajomionych z sytuacją firma prowadziła negocjacje w sprawie partnerstwa w celu zawarcia umowy z funduszami inwestycyjnymi Mubadala, XRG i IHC z Abu Zabi, a także z amerykańską Międzynarodową Korporacją Finansowania Rozwoju (DFC).

Portfel zagranicznych aktywów „Lukoilu”, którego początkową wartość szacowano na około 22 mld dolarów, wzbudził zainteresowanie co najmniej dziesięciu potencjalnych nabywców. Wśród nich znalazły się amerykańska firma naftowa ExxonMobil oraz były właściciel serwisu Pornhub, Bernd Bergmeier.

Informuje o tym agencja Reuters.

Stany Zjednoczone przedłużyły zezwolenie na działalność zagranicznych stacji benzynowych Lukoilu do kwietnia 2027 roku.

Przypomnijmy, że negocjacje między USA a Rosją dotyczące wojny na Ukrainie zostały uzupełnione porozumieniem w sprawie aktywów Lukoilu.

Były współwłaściciel Chelsea, Todd Boehly, może nabyć międzynarodowe aktywa Lukoilu, zablokowane przez USA.

Część zagranicznych rafinerii rosyjskiej spółki „Lukoil” ograniczyła produkcję lub całkowicie wstrzymała działalność z powodu opóźnienia w zawarciu umowy dotyczącej sprzedaży jej międzynarodowych aktywów.

Czytaj nas na