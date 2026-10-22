США продлили срок продажи зарубежных активов «Лукойла» до 21 ноября — Reuters

США продлили до 21 ноября срок проведения переговоров с российской нефтяной компанией «Лукойл» о приобретении её зарубежных активов. Таким образом, потенциальные покупатели получили ещё месяц для обсуждения условий сделок.

По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), срок продлили после того, как в начале октября американская инвестиционная компания Carlyle Group отозвала свое предложение о покупке активов.

В октябре 2025 года Вашингтон ввел санкции против «Лукойла», второго по величине нефтедобывающего предприятия России, и «Роснефти» — крупнейшего нефтедобывающего предприятия страны. Целью было ограничить способность Москвы финансировать войну против Украины.

В прошлом году «Лукойл» выставил на продажу свои зарубежные активы. «Роснефть» о намерениях продать активы не сообщала.

29 января Carlyle договорилась о приобретении активов «Лукойла», за исключением тех, что расположены в Казахстане. По словам осведомлённых источников, компания вела переговоры о партнёрстве для заключения сделки с инвестиционными фондами Mubadala, XRG и IHC из Абу-Даби, а также с американской Международной корпорацией финансирования развития (DFC).

Портфель зарубежных активов «Лукойла», первоначальная стоимость которого оценивалась примерно в 22 млрд долларов, заинтересовал как минимум десяток потенциальных покупателей. Среди них — американская нефтяная компания ExxonMobil и бывший владелец Pornhub Бернд Бергмайр.

Об этом сообщает Reuters.

США продлили разрешение на работу зарубежных АЗС «Лукойла» до апреля 2027 года.

Напомним, переговоры США и России по поводу войны в Украине увенчались соглашением об активах «Лукойла».

Бывший совладелец «Челси» Тодд Боэли может приобрести международные активы «Лукойла», заблокированные США.

Часть зарубежных нефтеперерабатывающих заводов российской компании «Лукойл» сократила производство или полностью остановила работу из-за задержки сделки по продаже её международных активов.

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