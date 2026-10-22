В столице Албании Тиране девятый день продолжались студенческие протесты с требованием улучшить условия обучения. Демонстрация, начавшаяся 13 октября, в среду обострилась у офиса премьер-министра: участники бросали в здание и в силовиков камни и коктейли Молотова.

Ход демонстрации

К студентам университетов в поддержку протестов присоединились старшеклассники, горожане и преподаватели различных вузов. Сначала протестующие мирно собрались перед офисом главы правительства, после чего направились к зданию Министерства образования. Позже они вернулись к офису премьер-министра.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Призыв к диалогу и бойкот

Премьер-министр Албании Эди Рама вновь призвал студентов, участвующих в протестах, к диалогу. Тем временем профсоюз академического персонала албанских университетов объявил бойкот во всех вузах страны. Во время демонстрации в Тиране были развернуты сотни полицейских, сообщает Anadolu Agency.

Читай нас в