Великобритания планирует выделить до 5 млн фунтов стерлингов на поддержку государственных учреждений Западных Балкан в борьбе с незаконной миграцией и организованной преступностью в сфере перевозки мигрантов. О новом пакете помощи должны объявить во время саммита в Черногории, сообщает The Independent.

Более 100 перехватов

По данным издания, оборудование и обучение, профинансированные Великобританией, помогли правоохранительным органам стран Западных Балкан осуществить более 100 перехватов мигрантов с июня 2026 года. Как отмечает The Independent, эти операции также нарушили деятельность нескольких преступных групп.

Министр по делам Европы лорд Вуд из Анфилда должен встретиться с лидерами Западных Балкан в Черногории, чтобы обсудить противодействие сетям незаконной перевозки людей через регион. Новое финансирование предусматривает обучение и британскую экспертную поддержку для улучшения обмена информацией между странами региона, а также противодействия трудовой эксплуатации мигрантов.

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Совместная оперативная группа

К этой работе привлечена Совместная миграционная оперативная группа, объединяющая британских специалистов и сотрудников правоохранительных органов стран региона. Группа разрабатывает и проводит операции по выявлению, сдерживанию и прекращению незаконной миграции.

Западные Балканы остаются важным транзитным маршрутом для перевозки мигрантов. Агентство ЕС по охране границ Frontex зафиксировало в прошлом году 12 528 незаконных пересечений на западнобалканском маршруте, тогда как в 2022 году их было 144 197.

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