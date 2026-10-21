俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京向美国总统唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫表示，莫斯科愿意协助华盛顿解决围绕伊朗的局势。 此外，克里姆林宫领导人还表示有兴趣恢复与美国的经济合作。

在与史蒂夫·维特科夫会晤时，弗拉基米尔·普京表示，他对美国对伊朗危机局势的评估很感兴趣。

“我对美国对伊朗危机局势的评估很感兴趣，”这位俄罗斯独裁者说道。

他还保证，莫斯科准备参与寻找解决冲突的途径。

“俄罗斯准备协助解决伊朗危机，”普京表示。

据国际媒体报道，会晤期间，这位俄罗斯领导人还提到了莫斯科与德黑兰的长期关系，并表示美国非常清楚俄罗斯关于解决该局势的提议。

除伊朗局势外，普京还表示俄罗斯有兴趣恢复与美国的经济联系。

与维特科夫的会晤于10月21日在圣彼得堡举行。会谈议题还包括俄罗斯对乌克兰的战争，以及莫斯科与华盛顿之间未来接触的前景。

维特科夫则表示，关于结束乌克兰战争的谈判已取得进展，并希望恢复由乌克兰、美国和俄罗斯三方参与的三方会谈。

俄罗斯媒体报道了这一消息。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫在圣彼得堡与弗拉基米尔·普京会晤后表示，就乌克兰停火达成协议已具备基础。 美方带来了关于解决战争的提案文件，但目前尚未披露其具体内容。 在会谈期间，普京还宣布释放美国公民史蒂文·加巴德，此前他因被指控为雇佣兵而被俄罗斯法院判处监禁。

在圣彼得堡与美国总统特使史蒂夫·维特科夫会晤时，弗拉基米尔·普京讨论了在中国与唐纳德·特朗普会面的可能性。 此外，克里姆林宫领导人还请转达对美国总统及其夫人梅拉尼娅在乌克兰问题上所作努力的感谢。



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