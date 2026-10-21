波兰两人因国防领域腐败案被拘留——RMF24

波兰中央反腐败局（CBA）人员在一起涉及军队和国防领域腐败的案件中，拘留了一名企业家和一家国防工业公司的前董事。RMF24报道称，两人均被带往克拉科夫检察院，并被指控收受财产性利益、在文件中填写虚假信息，以及实施损害国有公司的诈骗。

CBA第四次行动

此次拘留是根据克拉科夫地区检察院军事事务第八处的指令进行的。这名企业家和前董事在喀尔巴阡山省和圣十字省被找到，随后被带往克拉科夫。根据调查，指控他们的违法行为涉及2017年至2020年。

检察官对嫌疑人采取了包括警方监管在内的措施。这已是CBA在该调查框架内开展的第四次行动。该局表示，此案还计划采取进一步行动。

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涉嫌虚构服务

调查涉及2014年至2022年国防和军事领域涉嫌存在的腐败方案。CBA认为，私营公司多年来可能为实际上未提供的靶场服务开具不实发票，其中包括物流服务。

调查人员还在核查有关提供和收受不正当利益的嫌疑，主要以现金形式进行。根据CBA克拉科夫分局的信息，私营企业家、隶属波兰军备集团的国有公司管理层代表，以及与军事单位和研究机构有关联的人员，可能参与了该方案。

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