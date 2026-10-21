В Польше сотрудники Центрального антикоррупционного бюро (CBA) задержали предпринимателя и бывшего директора компании оборонной отрасли по делу о коррупции в военном и оборонном секторах. Как сообщает RMF24, обоих доставили в прокуратуру в Кракове, где им предъявили обвинения в получении имущественной выгоды, внесении ложных сведений в документы и мошенничестве в ущерб государственным компаниям.

Четвертая операция CBA

Задержания были проведены по поручению 8-го отдела по военным делам Окружной прокуратуры в Кракове. Предпринимателя и бывшего директора обнаружили в Подкарпатском и Свентокшиском воеводствах, после чего доставили в Краков. По данным следствия, вменяемые им нарушения относятся к 2017–2020 годам.

Прокурор применил к подозреваемым, в частности, полицейский надзор. Это уже четвертая операция CBA в рамках данного расследования. По данным бюро, по делу планируются дальнейшие действия.

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Подозрения в фиктивных услугах

Расследование охватывает предполагаемые коррупционные схемы в оборонном и военном секторах в 2014–2022 годах. По версии CBA, частные компании в течение нескольких лет могли выставлять недостоверные счета за услуги на полигонах, в частности логистические, которые фактически не предоставлялись.

Следователи также проверяют подозрения в предоставлении и получении неправомерной выгоды, преимущественно наличными. По данным краковского подразделения CBA, к схеме могли быть причастны частные предприниматели, представители руководства государственных компаний, входящих в Польскую группу вооружений, а также люди, связанные с воинскими частями и исследовательскими учреждениями.

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