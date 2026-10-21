W Polsce funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali przedsiębiorcę oraz byłego dyrektora spółki z branży obronnej w sprawie korupcji w sektorach wojskowym i obronnym. Jak informuje RMF24, obaj zostali doprowadzeni do prokuratury w Krakowie, gdzie przedstawiono im zarzuty przyjmowania korzyści majątkowej, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz oszustwa na szkodę spółek państwowych.

Czwarta operacja CBA

Zatrzymania przeprowadzono na polecenie 8. Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Przedsiębiorcę i byłego dyrektora zlokalizowano w województwach podkarpackim i świętokrzyskim, po czym przewieziono ich do Krakowa. Według śledztwa zarzucane im naruszenia dotyczą lat 2017–2020.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych między innymi dozór policyjny. Jest to już czwarta operacja CBA w ramach tego śledztwa. Według biura w sprawie planowane są dalsze działania.

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Podejrzenia dotyczące fikcyjnych usług

Śledztwo obejmuje domniemane schematy korupcyjne w sektorach obronnym i wojskowym w latach 2014–2022. Według CBA prywatne firmy przez kilka lat mogły wystawiać nierzetelne faktury za usługi poligonowe, w tym logistyczne, które faktycznie nie były świadczone.

Śledczy sprawdzają również podejrzenia dotyczące udzielania i przyjmowania korzyści majątkowych, głównie w gotówce. Według krakowskiej delegatury CBA w proceder mogli być zaangażowani prywatni przedsiębiorcy, przedstawiciele kierownictwa spółek państwowych należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także osoby związane z jednostkami wojskowymi i instytucjami badawczymi.

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