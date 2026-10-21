气象学家更新了关于“厄尔尼诺”现象的预报——该现象正在迅速加剧

在太平洋形成的“厄尔尼诺”气象现象已连续数月持续增强。根据气象学家的最新预测，该现象成为有观测记录以来最强厄尔尼诺事件的可能性正在增加。

厄尔尼诺现象的强度逐月增强，这迫使专家们不断调整对其未来发展的预测。

根据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的预测，10月至12月期间出现史无前例的强厄尔尼诺现象的可能性已升至83%。

世界气象组织（WMO）预测，太平洋赤道中部和东部海域的三个月平均海表温度可能比长期平均值高出3.7摄氏度。 预计该现象将在12月左右达到峰值，但此后不会停止。据世界气象组织数据显示，该现象至少将持续至2027年2月的概率接近100%。



厄尔尼诺现象的强度同样重要，因为它会削弱太平洋赤道地区的信风，从而使温暖的表层水团向东移动得更远。 这也会影响大气环流，改变全球范围内的常规降水分布。 虽然某些地区可能出现强降雨和洪水，但其他地区则可能出现长期干旱。由于积聚在海洋中的一部分热量会释放到大气中，厄尔尼诺现象还可能暂时推高全球平均气温。

24.hu对此进行了报道。

联合国预测将出现40年来最强烈的厄尔尼诺现象——RMF24。

面对创纪录的厄尔尼诺现象威胁，联合国向11个国家拨款5000万美元——Euronews。

日本称此次厄尔尼诺现象是有观测史以来最强的一次——Dawn。

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