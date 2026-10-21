Метеорологи обновили прогноз по Эль-Ниньо — явление стремительно усиливается

Погодное явление Эль-Ниньо, формирующееся в Тихом океане, продолжает усиливаться уже несколько месяцев подряд. Согласно последним прогнозам метеорологов, растет вероятность того, что оно станет самым мощным за весь период наблюдений.

Интенсивность Эль-Ниньо увеличивается из месяца в месяц, что заставляет специалистов пересматривать прогнозы относительно его дальнейшего развития.

Согласно прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вероятность того, что в период с октября по декабрь разовьётся исторически сильное явление Эль-Ниньо, возросла до 83 процентов.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что средняя трехмесячная температура поверхности моря в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана может быть на 3,7 градуса Цельсия выше долгосрочного среднего значения. Ожидается, что это явление достигнет пика примерно в декабре, но после этого не прекратится. По данным ВМО, существует почти 100-процентная вероятность того, что оно сохранится как минимум до февраля 2027 года.



Интенсивность Эль-Ниньо также важна, поскольку она ослабляет пассаты в экваториальной части Тихого океана, позволяя тёплым поверхностным водным массам перемещаться дальше на восток. Это также влияет на атмосферную циркуляцию, изменяя привычное распределение осадков по всему миру. Хотя в некоторых регионах могут усилиться сильные дожди и наводнения, в других могут развиться длительные засухи. Эль-Ниньо также может временно повысить среднемировую температуру, поскольку часть тепла, накопленного в океане, высвобождается в атмосферу.

Об этом пишет 24.hu.

В ООН прогнозируют самое сильное за 40 лет явление Эль-Ниньо — RMF24.

ООН выделила $50 млн 11 странам на фоне угрозы рекордного Эль-Ниньо — Euronews.

Япония назвала нынешнее явление Эль-Ниньо самым сильным за всю историю наблюдений — Dawn.

Читай нас в