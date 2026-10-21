Meteorolodzy zaktualizowali prognozę dotyczącą El Niño — zjawisko to gwałtownie się nasila

Zjawisko pogodowe El Niño, które powstaje na Oceanie Spokojnym, od kilku miesięcy z rzędu staje się coraz silniejsze. Według najnowszych prognoz meteorologów rośnie prawdopodobieństwo, że będzie to najsilniejsze zjawisko w całej historii obserwacji.

Intensywność zjawiska El Niño rośnie z miesiąca na miesiąc, co zmusza ekspertów do korygowania prognoz dotyczących jego dalszego rozwoju.

Zgodnie z prognozą Narodowej Agencji ds. Badań Oceanicznych i Atmosferycznych Stanów Zjednoczonych (NOAA) prawdopodobieństwo, że w okresie od października do grudnia rozwinie się historycznie silne zjawisko El Niño, wzrosło do 83 procent.

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) prognozuje, że średnia trzymiesięczna temperatura powierzchni morza w środkowej i wschodniej części równikowego Pacyfiku może być o 3,7 stopnia Celsjusza wyższa od długoterminowej średniej. Oczekuje się, że zjawisko to osiągnie szczyt mniej więcej w grudniu, ale po tym czasie nie ustąpi. Według danych WMO istnieje niemal 100-procentowe prawdopodobieństwo, że utrzyma się ono co najmniej do lutego 2027 roku.



Intensywność zjawiska El Niño ma również duże znaczenie, ponieważ osłabia pasaty w równikowej części Oceanu Spokojnego, umożliwiając ciepłym masom wody powierzchniowej przemieszczanie się dalej na wschód. Wpływa to również na cyrkulację atmosferyczną, zmieniając typowy rozkład opadów na całym świecie. Chociaż w niektórych regionach mogą nasilić się ulewne deszcze i powodzie, w innych mogą wystąpić długotrwałe susze. El Niño może również tymczasowo podnieść średnią globalną temperaturę, ponieważ część ciepła zgromadzonego w oceanie jest uwalniana do atmosfery.

Informację tę podaje serwis 24.hu.

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