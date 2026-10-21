在西班牙，极右翼政党加泰罗尼亚联盟（Aliança Catalana）正在加泰罗尼亚的反移民和反穆斯林情绪中获得支持。根据民调，在2028年下一次地区选举中，该党可能成为仅次于社会党的该地区第二大政治力量，半岛电视台报道。

该党支持加泰罗尼亚独立，并主张收紧移民政策。它将伊斯兰教描述为对社会的威胁。加泰罗尼亚联盟正从此前投票支持其他分离主义力量的选民中获得部分支持，这些力量包括“一起为了加泰罗尼亚”和“加泰罗尼亚共和左翼”。这些政党曾参与2017年将该地区从西班牙分离的未遂尝试。

民调预测

9月公布的一项为《世界报》进行的民调显示，如果当时举行选举，加泰罗尼亚联盟可能获得加泰罗尼亚议会25至28个席位，以及16.7%的选票。目前，该党在地区议会中仅有两名议员。

根据这项调查，社会党将以23.3%的支持率继续成为第一大党，但会失去10个席位，仅获得19至22个席位。其他支持加泰罗尼亚独立的政党也会失去选民支持。

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穆斯林社群的担忧

加泰罗尼亚联盟领导人西尔维娅·奥里奥尔斯同时也是里波尔市长。据半岛电视台报道，在2017年巴塞罗那袭击事件后，她变得坚定反对穆斯林。正是在里波尔，该团伙成员策划了这起造成16人死亡的袭击。

根据西班牙伊斯兰联合会的数据，全国有240万穆斯林，其中最大的社群位于加泰罗尼亚。马德里康普顿斯大学伊斯兰问题专家胡安·伊格纳西奥·卡斯蒂恩·马埃斯特罗表示，穆斯林移民日益被与住房危机、失业和其他社会问题联系在一起。

西班牙国家统计局称，该国近5000万人口中约五分之一出生在境外。按国籍计算，人数最多的群体是哥伦比亚人、委内瑞拉人和摩洛哥人。

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