W Hiszpanii skrajnie prawicowa partia Sojusz Kataloński (Aliança Catalana) zyskuje poparcie w warunkach nastrojów antyimigranckich i antymuzułmańskich w Katalonii. Według sondaży w następnych wyborach regionalnych w 2028 roku może stać się drugą siłą polityczną regionu po socjalistach — informuje Al Jazeera.

Partia popiera niepodległość Katalonii i opowiada się za zaostrzeniem polityki migracyjnej. Przedstawia islam jako zagrożenie dla społeczeństwa. Sojusz Kataloński zyskuje część poparcia wyborców, którzy wcześniej głosowali na inne siły separatystyczne — Razem dla Katalonii oraz Republikańską Lewicę Katalonii. Partie te należały do uczestników nieudanej próby odłączenia regionu od Hiszpanii w 2017 roku.

Prognoza sondażu

Sondaż dla gazety El Mundo, opublikowany we wrześniu, wykazał, że gdyby wybory odbyły się wtedy, Sojusz Kataloński mógłby zdobyć 25–28 miejsc w parlamencie Katalonii oraz 16,7% głosów. Obecnie partia ma tylko dwóch deputowanych w regionalnym parlamencie.

Zgodnie z tym badaniem socjaliści pozostaliby największą partią z poparciem na poziomie 23,3%, ale straciliby 10 mandatów i zdobyliby 19–22 miejsca. Inne partie popierające niepodległość Katalonii również straciłyby poparcie wyborców.

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Obawy społeczności muzułmańskiej

Liderka Sojuszu Katalońskiego, Sílvia Orriols, jest również burmistrzynią Ripoll. Według Al Jazeery po ataku w Barcelonie w 2017 roku stała się zdecydowanie nastawiona przeciwko muzułmanom. To właśnie w Ripoll członkowie komórki planowali atak, w którym zginęło 16 osób.

Według Unii Islamskich Federacji Hiszpanii w kraju mieszka 2,4 mln muzułmanów, a największa społeczność znajduje się w Katalonii. Ekspert ds. islamu z Uniwersytetu Complutense w Madrycie Juan Ignacio Castien Maestro stwierdził, że muzułmańscy migranci są coraz częściej łączeni z kryzysem mieszkaniowym, bezrobociem i innymi problemami społecznymi.

Narodowy Instytut Statystyki Hiszpanii podaje, że około jedna piąta liczącej niemal 50 mln osób ludności kraju urodziła się poza jego granicami. Najliczniejsze grupy według obywatelstwa to Kolumbijczycy, Wenezuelczycy i Marokańczycy.

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