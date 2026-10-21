We Włoszech Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zidentyfikowało 1339 osób w ramach zakrojonej na szeroką skalę operacji mającej na celu wykrycie osób, które przeprowadzały nielegalne blokady dróg utrudniające ruch pojazdów. Wobec 71 osób skierowano zawiadomienia do właściwych organów, a kolejne 242 osoby otrzymały kary administracyjne, informuje ANSA English.

Protesty przeciwko cenom paliw

Blokady zorganizowali kierowcy ciężarówek, którzy protestują przeciwko rosnącym cenom paliw. Według MSW akcje praktycznie sparaliżowały znaczną część południowych Włoch w obliczu niedoborów żywności i paliwa.

Operacja identyfikacyjna objęła w szczególności region Kampania, gdzie nielegalne blokady dróg utrudniały ruch. Funkcjonariusze organów ścigania sprawdzili już setki osób.

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Eskorta transportu towarowego

W godzinach nocnych MSW zorganizowało policyjną eskortę dla licznych pojazdów, w tym dla 500 w Kampanii. Umożliwiło to przeprowadzenie załadunku i rozładunku zgodnie z planem.

Minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi przeprowadził wideokonferencję z prefektami i szefami policji dotkniętych prowincji. Wezwał ich do zachowania podwyższonej czujności ze względu na możliwe przenikanie elementów przestępczych do protestów.

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