МВС Італії ідентифікувало 1339 осіб через дорожні блокади — ANSA English

В Італії Міністерство внутрішніх справ ідентифікувало 1339 осіб у межах масштабної операції з виявлення тих, хто здійснював незаконні дорожні блокади, що перешкоджали руху транспорту. Стосовно 71 особи скерували повідомлення до компетентних органів, ще 242 особи отримали адміністративні штрафи, повідомляє ANSA English.

Протести через ціни на пальне

Блокади влаштували водії вантажівок, які протестують проти зростання вартості пального. За даними МВС, акції практично зупинили значну частину півдня Італії на тлі дефіциту продовольства та пального.

Операція з ідентифікації охопила, зокрема, регіон Кампанія, де незаконні блокування доріг перешкоджали руху. Сотні людей уже перевірили правоохоронці.

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Супровід вантажного транспорту

У нічний час МВС організувало поліцейський супровід для численних транспортних засобів, зокрема для 500 у Кампанії. Це дало змогу провести завантаження та розвантаження за планом.

Міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі провів відеоконференцію з префектами та керівниками поліції постраждалих провінцій. Він закликав їх зберігати підвищену пильність через можливе проникнення кримінальних елементів у протестні акції.

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