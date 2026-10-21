В Италии Министерство внутренних дел идентифицировало 1339 человек в рамках масштабной операции по выявлению тех, кто осуществлял незаконные дорожные блокады, препятствовавшие движению транспорта. В отношении 71 человека были направлены сообщения в компетентные органы, еще 242 человека получили административные штрафы, сообщает ANSA English.

Протесты из-за цен на топливо

Блокады устроили водители грузовиков, протестующие против роста стоимости топлива. По данным МВД, акции практически остановили значительную часть юга Италии на фоне дефицита продовольствия и топлива.

Операция по идентификации охватила, в частности, регион Кампания, где незаконные блокирования дорог препятствовали движению. Правоохранители уже проверили сотни людей.

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Сопровождение грузового транспорта

В ночное время МВД организовало полицейское сопровождение для многочисленных транспортных средств, в том числе для 500 в Кампании. Это позволило провести погрузку и разгрузку по плану.

Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози провел видеоконференцию с префектами и руководителями полиции пострадавших провинций. Он призвал их сохранять повышенную бдительность из-за возможного проникновения криминальных элементов в протестные акции.

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