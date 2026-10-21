W Serbii policja w środę zatrzymała lub aresztowała co najmniej siedem osób pod zarzutem przygotowywania aktów przemocy w dniu wyborów parlamentarnych, zaplanowanych na niedzielę, 25 października. Jak informuje Balkan Insight, pięć osób zatrzymano w położonym na północy kraju Nowym Sadzie.

Podejrzenia dotyczące działań w dniu głosowania

Wyższa Prokuratura w Belgradzie oświadczyła, że operację przeprowadzono wspólnie z prokuraturą w Nowym Sadzie oraz funkcjonariuszami serbskiej Agencji Bezpieczeństwa i Wywiadu. Pięciu zatrzymanym, w wieku 27 lub 28 lat, zarzuca się przygotowywanie aktów przemocy, zamieszek i ataków na przeciwników politycznych oraz policjantów w dniu wyborów.

Według prokuratury rekrutowali oni ludzi do fizycznych starć i planowali przyjechać do Belgradu w celu gwałtownej zmiany porządku konstytucyjnego i obalenia najwyższych organów władzy. Urząd twierdzi, że grupa miała wykorzystywać mobilne zespoły do ataków, a wśród środków, które rzekomo miały zostać przekazane uczestnikom, wymieniono kominiarki, drewniane kije, race, noże i broń. Pięć osób zatrzymano na okres do 48 godzin.

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Zatrzymania aktywistów

Adwokat Rastko Naumov poinformował, że jego klient, belgradzki opozycyjny aktywista Srdjan Ilic, został zatrzymany po przeszukaniu jego domu. Według prawnika funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli komputery, telefony, dyski twarde i inne urządzenia elektroniczne. Po przeszukaniu Ilic dobrowolnie stawił się na policji, aby złożyć wyjaśnienia, gdzie został zatrzymany na okres do 48 godzin.

Nieformalna organizacja „Belgrad pozostaje”, której członkiem jest Ilic, oświadczyła w serwisie społecznościowym X, że policja pojawiła się również pod adresami kilku jej aktywistów. Kolejny aktywista został zatrzymany w Vrnjackiej Banji w centralnej Serbii, poinformowała Katarina Obradovic, koordynatorka opozycyjnej „Listy Studenckiej”. Według niej podczas przeszukania domu znaleziono jedynie materiały kampanijne „Listy Studenckiej”, a urządzenia elektroniczne zostały zabezpieczone.

W Serbii od niemal dwóch lat trwają masowe studenckie protesty antyrządowe. Ruch studencki zgłosił do przedterminowych wyborów „Listę Studencką”, na której znaleźli się wybrani przez niego profesorowie i eksperci.

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