Londyńska policja bada zgłoszenie dotyczące domniemanego gwałtu w Pałacu Westminsterskim w Wielkiej Brytanii w 2016 roku, w którym pojawia się były lider Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP) Jeffrey Donaldson. Informuje o tym The Guardian.

Zgłoszenie przekazano do Londynu

Policja Metropolitalna potwierdziła, że 13 października otrzymała od Służby Policyjnej Irlandii Północnej zgłoszenie dotyczące domniemanego gwałtu w 2016 roku. Zgłoszenie dotyczy mężczyzny, który ma obecnie 63 lata.

Według policji zgłoszenie dotyczy domniemanego przestępstwa w Pałacu Westminsterskim. Kobieta, która zgłosiła zdarzenie, została przesłuchana przez funkcjonariuszy Służby Policyjnej Irlandii Północnej, po czym materiały przekazano do Londynu, ponieważ domniemane przestępstwo, według jej relacji, miało tam miejsce.

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Śledztwo jest na wczesnym etapie

Policja podała, że zgłaszająca otrzymuje wsparcie od wyspecjalizowanych funkcjonariuszy. Śledztwo jest na wczesnym etapie, w sprawie nie dokonano zatrzymań, a czynności śledcze trwają.

Gazeta Belfast Telegraph jako pierwsza poinformowała o zgłoszeniu kobiety z Irlandii Północnej, dotyczącym wydarzeń w brytyjskim parlamencie. Donaldson kierował DUP w latach 2021–2024.

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