Полиция Лондона расследует заявление о предполагаемом изнасиловании во дворце Вестминстер в Великобритании в 2016 году, в котором фигурирует бывший лидер Демократической юнионистской партии (DUP) Джеффри Дональдсон. Об этом сообщает The Guardian.

Заявление передали в Лондон

Столичная полиция подтвердила, что 13 октября получила от Полицейской службы Северной Ирландии сообщение о предполагаемом изнасиловании в 2016 году. В заявлении говорится о мужчине, которому сейчас 63 года.

По данным полиции, заявление касается предполагаемого преступления во дворце Вестминстер. Женщину, сообщившую о происшествии, опросили сотрудники Полицейской службы Северной Ирландии, после чего материалы передали в Лондон, поскольку предполагаемое преступление, по ее словам, произошло там.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование находится на ранней стадии

В полиции отметили, что заявительницу поддерживают специализированные сотрудники. Расследование находится на раннем этапе, задержаний по делу не было, следственные действия продолжаются.

Газета Belfast Telegraph первой сообщила о заявлении женщины из Северной Ирландии, касающемся событий в британском парламенте. Дональдсон возглавлял DUP в 2021–2024 годах.

Читай нас в