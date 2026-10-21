В Сербии полиция в среду задержала или арестовала не менее семи человек по подозрению в подготовке насильственных действий в день парламентских выборов, назначенных на воскресенье, 25 октября. Как сообщает Balkan Insight, пять человек были задержаны в городе Нови-Сад на севере страны.

Подозрения относительно действий в день голосования

Высшая прокуратура Белграда заявила, что операция проводилась совместно с прокуратурой Нови-Сада и сотрудниками Агентства безопасности и разведки Сербии. Пятерым задержанным, которым по 27 или 28 лет, вменяют подготовку насильственных действий, беспорядков и нападений на политических оппонентов и полицейских в день выборов.

По версии прокуратуры, они вербовали людей для физических столкновений и планировали приехать в Белград для насильственного изменения конституционного строя и свержения высших органов власти. В ведомстве утверждают, что группа должна была использовать мобильные группы для нападений, а среди средств, которые якобы должны были предоставить участникам, названы балаклавы, деревянные палки, фаеры, ножи и оружие. Эти пять человек были задержаны на срок до 48 часов.

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Задержания активистов

Адвокат Растко Наумов сообщил, что его клиент, оппозиционный активист из Белграда Срджан Илич, был задержан после обыска в его доме. По словам юриста, правоохранители изъяли компьютеры, телефоны, жесткие диски и другие электронные устройства. После обыска Илич добровольно прибыл в полицию для дачи объяснений, где его задержали на срок до 48 часов.

Неформальная организация «Белград остается», участником которой является Илич, заявила в соцсети X, что полиция также пришла по адресам нескольких ее активистов. Еще один активист был задержан в Врнячка-Бане в центральной Сербии, сообщила координатор оппозиционного «Студенческого списка» Катарина Обрадович. По ее словам, во время обыска в доме были обнаружены только агитационные материалы «Студенческого списка», а электронные устройства были изъяты.

В Сербии почти два года продолжаются массовые студенческие антиправительственные протесты. Студенческое движение выдвинуло на досрочные выборы «Студенческий список», в который вошли выбранные им профессора и эксперты.

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