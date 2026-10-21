塞尔维亚选举前至少七人被拘留——Balkan Insight

塞尔维亚警方周三拘留或逮捕了至少七人，他们涉嫌在定于10月25日星期日举行的议会选举当天准备实施暴力行动。据Balkan Insight报道，其中五人在该国北部城市诺维萨德被拘留。

对投票日行动的怀疑

贝尔格莱德高等检察院表示，此次行动与诺维萨德检察院及塞尔维亚安全情报局人员联合开展。五名被拘留者年龄为27岁或28岁，被指控筹备暴力行动、骚乱以及在选举日袭击政治对手和警察。

检方称，他们招募人员参与肢体冲突，并计划前往贝尔格莱德，以暴力方式改变宪法秩序并推翻最高权力机构。该机构声称，该团伙原计划使用机动小组发动袭击，并列举了据称将提供给参与者的巴拉克拉瓦头套、木棍、信号弹、刀具和武器。该五人被拘留最长48小时。

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活动人士被拘留

律师拉斯特科·瑙莫夫表示，他的客户、来自贝尔格莱德的反对派活动人士斯尔詹·伊利奇在其住所被搜查后遭拘留。该律师称，执法人员查扣了电脑、手机、硬盘及其他电子设备。搜查结束后，伊利奇自愿前往警方处作出说明，并在那里被拘留最长48小时。

伊利奇所属的非正式组织“贝尔格莱德依然存在”在社交媒体平台X上表示，警方还前往了该组织数名活动人士的住址。反对派“学生名单”协调人卡塔琳娜·奥布拉多维奇称，另一名活动人士在塞尔维亚中部的弗尔尼亚奇卡巴尼亚被拘留。她表示，在搜查该住所时只发现了“学生名单”的竞选材料，电子设备则被查扣。

塞尔维亚大规模学生反政府抗议活动已持续近两年。学生运动为提前举行的选举推出了“学生名单”，名单中包括由该运动选出的教授和专家。

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