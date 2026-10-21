KRLD wznowi propagandowe transmisje przez głośniki w kierunku Korei Południowej

Korea Północna planuje w tym miesiącu wznowić propagandowe transmisje przez głośniki skierowane w stronę Korei Południowej.

„Nasze grupy taktyczne zajmują nowe pozycje, a w październiku wzdłuż całej granicy zaczną działać głośniki służące do prowadzenia wojny psychologicznej przeciwko Południu” – oświadczyła Kim Yo-jong.

Zainspekcjonowała kluczowe pozycje na południowej granicy i zapoznała się z postępami prac związanych z jej umacnianiem.

„Nasza armia realizuje niezwykle ważne i zakrojone na szeroką skalę zadanie w obliczu ciągłych zagrożeń ze strony wroga. Jeśli granica zostanie wzmocniona, niebezpieczeństwo konfliktu zbrojnego w tym rejonie bez wątpienia zniknie” – oświadczyła Kim.

W kwietniu 2024 roku Korea Północna rozpoczęła na linii demarkacyjnej budowę ogrodzeń z drutu kolczastego oraz instalację min i zapór przeciwczołgowych. Rok wcześniej Kim Dzong Un ogłosił, że KRLD i Korea Południowa są „dwoma państwami wrogimi sobie nawzajem”.

Jak podaje agencja Yonhap, oświadczenie to wygłosiła siostra północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una i członkini Komitetu Centralnego Partii Pracy Kim Yo-jong.

KRLD zagroziła podjęciem działań w odpowiedzi na ćwiczenia Korei Południowej i USA — donosi Korea Herald.

KRLD opublikowała zdjęcie Kim Dzong Una w związku z plotkami o krwotoku mózgowym i śpiączce.

Korea Południowa zażądała od KRLD przeprosin w związku z wybuchem miny w strefie zdemilitaryzowanej.

Półudniowokoreański poseł poinformował o 50 przypadkach przekroczenia granicy przez żołnierzy KRLD.

Prezydent Korei Południowej Lee wezwał KRLD do wznowienia dialogu.

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