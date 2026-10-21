КНДР відновить пропагандистські трансляції через гучномовці в бік Південної Кореї

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Північна Корея планує цього місяця відновити пропагандистські трансляції через гучномовці, спрямовані в бік Південної Кореї.

«Наші тактичні групи займають нові позиції, і протягом жовтня вздовж усього кордону запрацюють гучномовці для ведення психологічної війни проти Півдня», — заявила Кім Йо Чжон.

Вона проінспектувала ключові позиції на південному кордоні та ознайомилася з перебігом робіт із його укріплення.

«Наша армія робить надзвичайно важливу й масштабну справу з огляду на постійні загрози з боку ворога. Якщо кордон буде укріплено, небезпека військового конфлікту в цьому районі, безперечно, зникне», - заявила Кім.

Північна Корея у квітні 2024 року розпочала спорудження на лінії військового розмежування огорож з колючого дроту, встановлення мін і протитанкових загороджень. Роком раніше Кім Чен Ин оголосив КНДР і Південну Корею «двома державами, ворожими одна до одної».

Про це, як повідомляє Yonhap, заявила сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина і член ЦК Трудової партії Кім Йо Чжон.

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