КНДР возобновит пропагандистские трансляции через громкоговорители в сторону Южной Кореи

Северная Корея планирует в этом месяце возобновить пропагандистские трансляции через громкоговорители, направленные в сторону Южной Кореи.

«Наши тактические группы занимают новые позиции, и в течение октября вдоль всей границы заработают громкоговорители для ведения психологической войны против Юга», — заявила Ким Ё Чжон.

Она проинспектировала ключевые позиции на южной границе и ознакомилась с ходом работ по её укреплению.

«Наша армия выполняет чрезвычайно важное и масштабное дело, учитывая постоянные угрозы со стороны врага. Если граница будет укреплена, опасность военного конфликта в этом районе, несомненно, исчезнет», — заявила Ким.

Северная Корея в апреле 2024 года приступила к возведению на линии военного разграничения заграждений из колючей проволоки, установке мин и противотанковых заграждений. Годом ранее Ким Чен Ын объявил КНДР и Южную Корею «двумя враждующими друг с другом государствами».

Об этом, как сообщает Yonhap, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и член ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон.

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