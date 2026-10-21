W stanie Kansas w USA federalni funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego Jadena J. Reeda z miasta Clearwater pod zarzutem internetowych gróźb zastrzelenia prezydenta USA Donalda Trumpa przed jego wiecem w pobliżu Wichity. Jak informuje The Guardian, w federalnym okręgu Kansas wniesiono przeciwko mężczyźnie skargę karną za groźby wobec prezydenta.

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Według władz federalnych 15 października zgłoszenie za pośrednictwem Crime Stoppers doprowadziło śledczych do komentarzy na Facebooku pod artykułem lokalnej stacji telewizyjnej KAKE News o nadchodzącej wizycie Trumpa w Wichicie. Według śledztwa Reed wzywał do zastrzelenia prezydenta, a zaraz potem napisał, że ma amunicję .308 i .305 oraz zamierza zabić prezydenta.

Śledczy znaleźli również dwa kolejne komentarze, które, według ich danych, Reed zamieścił pod materiałem stacji KWCH 12 News o planowanej wizycie prezydenta. Mężczyzna miał w nich oświadczyć, że zamierza strzelać do Trumpa w Kansas, oraz napisać, że zna miejsce przemówienia i obejrzał dachy wokół niego.

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Śledztwo i wiec

Reed został zatrzymany w Clearwater w ubiegłą sobotę i umieszczony w federalnym areszcie do czasu rozprawy w sprawie tymczasowego aresztowania. W sprawie uczestniczyły: Secret Service USA, US Marshals Service, Biuro Śledcze Kansas, Patrol Autostradowy Kansas oraz policja Wichity.

Prokurator federalny Ryan A. Kriegshauser oświadczył, że groźby przemocy politycznej nie będą tolerowane. Zaznaczył również, że Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA chroni prawo do aktywnego sprzeciwu, ale ma pewne ograniczenia.

Wiec Trumpa, zaplanowany na 6 tys. osób, odbył się w poniedziałek w Park City, około 10 minut jazdy od centrum Wichity. Według lokalnych władz jedna osoba została zatrzymana w pobliżu wyznaczonej strefy swobodnego wyrażania opinii za niewykonanie zgodnego z prawem polecenia dotyczącego regulacji ruchu, a kolejnych 11 osób wyprowadzono z Heartland Credit Union Arena za zakłócanie porządku.

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