Porozumienie prezydenta USA Donalda Trumpa z Rosją w sprawie dostaw oleju napędowego raczej nie spowoduje znaczącego spadku cen na rynkach światowych. Jak zauważają analitycy, obiecane ilości dostaw są zbyt małe, by zniwelować globalny niedobór paliwa.

W kontekście konfliktu między USA i Izraelem a Iranem ceny oleju napędowego osiągnęły rekordowy poziom. Stwarza to ryzyko polityczne dla Trumpa i jego Partii Republikańskiej, które prowadzą kampanię mającą na celu utrzymanie niewielkiej większości w Kongresie podczas wyborów uzupełniających zaplanowanych na 3 listopada.

Tymczasem obiecane przez Moskwę ilości są zbyt małe, by wpłynąć na rynek. Analitycy mają też ogólne wątpliwości, czy Rosja będzie w stanie dostarczyć na światowy rynek obiecane 300 tysięcy ton paliwa w październiku, 500 tysięcy ton w listopadzie, a następnie dodatkowo kolejny milion ton.

Pierwsza partia odpowiada około 73 tysiącom baryłek dziennie. Tymczasem, jak obliczyła firma analityczna Kpler, do obniżenia cen potrzeba co najmniej 400 tysięcy dodatkowych baryłek. Tymczasem analitycy z Baringa podają jeszcze wyższą wartość — 850 tysięcy baryłek.

Obecnie Rosja produkuje około 1,4 mln baryłek oleju napędowego dziennie, z czego 1,2 mln jest przeznaczone na rynek krajowy. Znacznym utrudnieniem dla zwiększenia produkcji są ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Według niektórych szacunków, obecnie uszkodzonych jest już do 45% mocy przerobowych rafinerii w kraju.

Putin twierdzi, że po ogłoszeniu porozumienia cena oleju napędowego spadła o 5–6%. Jednak dane giełdy ICE tego nie potwierdzają: 12 października tona oleju napędowego kosztowała około 1408 dolarów, podczas gdy 20 października – już 1449,5 dolarów.

Krytycy decyzji Trumpa stwierdzili, że zniesienie sankcji na rosyjski olej napędowy może pomóc Moskwie w finansowaniu dalszych ataków na Ukrainę, podważając wieloletnie wysiłki mające na celu ograniczenie dochodów Rosji z sektora energetycznego. Tymczasem konsumenci i tak nie odczują znaczącej ulgi w związku z wysokimi cenami.

Źródło: Reuters.

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