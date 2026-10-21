Договоренность президента США Дональда Трампа с Россией о поставках дизельного топлива вряд ли приведет к заметному снижению цен на мировых рынках. Как отмечают аналитики, обещанные объемы поставок слишком малы, чтобы преодолеть глобальный дефицит топлива.

На фоне войны США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо достигли рекордных уровней. Это создает политические риски для Трампа и его Республиканской партии, которые ведут кампанию, чтобы сохранить незначительное большинство в Конгрессе на промежуточных выборах, запланированных на 3 ноября.

В то время как обещанные Москвой объемы слишком малы, чтобы повлиять на рынок. Кроме того, аналитики вообще сомневаются, что Россия сможет поставить на мировой рынок обещанные 300 тысяч тонн топлива в октябре, 500 тысяч тонн в ноябре и впоследствии дополнительно ещё один миллион тонн.

Первая партия соответствует примерно 73 тысячам баррелей в сутки. Тогда как для снижения цен необходимо не менее 400 тысяч дополнительных баррелей, подсчитали в аналитической компании Kpler. Между тем аналитики Baringa называют ещё более высокий показатель — 850 тысяч баррелей.

В настоящее время Россия производит около 1,4 млн баррелей дизельного топлива в сутки, из которых 1,2 млн требуются для внутреннего рынка. Наращиванию производства существенно мешают украинские удары по российским НПЗ. По некоторым оценкам, на сегодняшний день повреждено до 45% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Путин заявляет, что после объявления о сделке дизельное топливо подешевело на 5–6 %. Однако данные биржи ICE этого не подтверждают: 12 октября тонна дизельного топлива стоила около 1408 долларов, тогда как 20 октября — уже 1449,5 доллара.

Критики решения Трампа заявили, что, напротив, отмена санкций на российское дизельное топливо может помочь Москве финансировать дальнейшие атаки на Украину, подрывая многолетние усилия по ограничению доходов России от энергетики. В то же время потребители так и не получат значительного облегчения от высоких цен.

Источник: Reuters.

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