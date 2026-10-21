В штате Канзас, США, федеральные правоохранители задержали 24-летнего Джейдена Дж. Рида из города Клируотер по подозрению в онлайн-угрозах застрелить президента США Дональда Трампа накануне его митинга недалеко от Уичито. Как сообщает The Guardian, в федеральном округе Канзас против мужчины подали уголовную жалобу за угрозы президенту.

Комментарии в Facebook

По данным федеральных властей, 15 октября сообщение через Crime Stoppers привело следователей к комментариям в Facebook под статьей местного телеканала KAKE News о предстоящем визите Трампа в Уичито. По версии следствия, Рид призывал застрелить президента, а сразу после этого написал, что у него есть патроны .308 и .305 и он намерен убить президента.

Следователи также обнаружили еще два комментария, которые, по их данным, Рид оставил под материалом телеканала KWCH 12 News о запланированном визите президента. В них мужчина якобы заявлял о намерении стрелять в Трампа в Канзасе и писал, что знает место выступления и осмотрел крыши вокруг него.

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Расследование и митинг

Рида задержали в Клируотере в прошлую субботу и взяли под федеральную стражу до слушания по вопросу содержания под стражей. В деле участвовали Секретная служба США, Служба маршалов США, Бюро расследований Канзаса, дорожный патруль Канзаса и полиция Уичито.

Прокурор США Райан А. Кригсхаузер заявил, что угрозы политическим насилием не будут терпимы. Он также отметил, что Первая поправка к Конституции США защищает право на активное несогласие, однако имеет определенные ограничения.

Митинг Трампа, рассчитанный на 6 тысяч человек, состоялся в понедельник в Парк-Сити, примерно в 10 минутах езды от центра Уичито. По данным местных властей, одного человека задержали возле выделенной зоны для выражения мнений за невыполнение законного требования по регулированию движения, а еще 11 человек вывели с арены Heartland Credit Union Arena за нарушение порядка.

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