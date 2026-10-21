Ministerstwo Spraw Zagranicznych Hiszpanii zdecydowanie potępiło wypowiedzi prezydenta Argentyny Javiera Mileia pod adresem premiera Pedra Sancheza, Hiszpanii i jej obywateli. Resort potępił również to, co określił jako wezwanie do użycia przemocy, wygłoszone przez Mileia wcześniej tego dnia.

Reakcja hiszpańskiego MSZ

W oświadczeniu ministerstwo podkreśliło, że Hiszpania jest suwerennym państwem i nie akceptuje zewnętrznej ingerencji, ataków ani zniewag pod adresem szefa rządu oraz wolno i demokratycznie wybranych instytucji. Oświadczono również, że kraj nie będzie tolerował prób podważenia pokojowego i demokratycznego współistnienia.

Jak podaje Anadolu Agency, hiszpańskie ministerstwo spraw zagranicznych uznało za niegodne, aby przywódca zaprzyjaźnionego państwa odwiedzał Hiszpanię wyłącznie w celu sprzyjania atmosferze polaryzacji i przemocy między Hiszpanami oraz narodami Hiszpanii i Argentyny.

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Wystąpienie Mileia w Madrycie

Podczas forum biznesowego w Madrycie Milei określił Sancheza jako dyktatora oraz nazwał go przestępcą i złodziejem. Sanchez odpowiedział na wielokrotne używanie przez Mileia słowa „lewak” jako obelgi, oświadczając w serwisie społecznościowym X, że jest dumny z tego, że jest lewakiem.

Napięcia między oboma przywódcami utrzymują się już od dłuższego czasu. Od objęcia urzędu w grudniu 2023 roku Milei kilkakrotnie odwiedzał Hiszpanię, jednak nie spotkał się z Sanchezem.

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