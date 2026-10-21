Министерство иностранных дел Испании решительно осудило высказывания президента Аргентины Хавьера Милея в адрес премьер-министра Педро Санчеса, Испании и ее граждан. Ведомство также осудило то, что назвало призывом к применению насилия, сделанным Милеем ранее в тот же день.

Реакция МИД Испании

В заявлении министерство подчеркнуло, что Испания является суверенным государством и не принимает внешнего вмешательства, атак и оскорблений в адрес главы правительства и свободно и демократически избранных институтов. Там также заявили, что страна не будет терпеть попытки подорвать мирное и демократическое сосуществование.

Как сообщает Anadolu Agency, испанское внешнеполитическое ведомство назвало недостойным визит главы дружественного государства в Испанию с единственной целью способствовать атмосфере поляризации и насилия между испанцами и народами Испании и Аргентины.

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Выступление Милея в Мадриде

Во время бизнес-форума в Мадриде Милей охарактеризовал Санчеса как диктатора и назвал его преступником и вором. Санчес ответил на неоднократное использование Милеем слова «левак» в качестве оскорбления, заявив в социальной сети X, что гордится тем, что является леваком.

Напряженность между двумя лидерами сохраняется уже длительное время. С момента вступления в должность в декабре 2023 года Милей несколько раз посещал Испанию, однако не встречался с Санчесом.

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