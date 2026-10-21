Putin oświadczył Witkofowi, że Rosja jest gotowa pomóc Stanom Zjednoczonym w rozwiązaniu kryzysu w Iranie

Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył specjalnemu przedstawicielowi prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’owi Witkofowi, że Moskwa jest gotowa pomóc Waszyngtonowi w rozwiązaniu sytuacji wokół Iranu. Ponadto przywódca Kremla wyraził zainteresowanie wznowieniem współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.

Podczas spotkania ze Stevem Witkoffem Władimir Putin stwierdził, że interesuje go ocena sytuacji wokół kryzysu irańskiego przedstawiona przez Stany Zjednoczone.

„Interesują mnie oceny sytuacji wokół kryzysu w Iranie” – powiedział rosyjski dyktator.

Zapewnił również, że Moskwa jest gotowa włączyć się w poszukiwanie sposobów rozwiązania konfliktu.

„Rosja jest gotowa pomóc w rozwiązaniu kryzysu irańskiego” – oświadczył Putin.

Według informacji międzynarodowych mediów podczas spotkania rosyjski przywódca wspomniał również o wieloletnich stosunkach Moskwy z Teheranem i stwierdził, że Stany Zjednoczone dobrze znają rosyjskie propozycje dotyczące rozwiązania tej sytuacji.

Oprócz sytuacji wokół Iranu Putin wyraził zainteresowanie Rosji przywróceniem stosunków gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi.

Spotkanie z Witkoffem odbyło się 21 października w Sankt Petersburgu. Wśród tematów rozmów znalazła się również wojna Rosji przeciwko Ukrainie oraz perspektywy dalszych kontaktów między Moskwą a Waszyngtonem.

Vitkoff ze swojej strony poinformował o postępach w rozmowach dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie i wyraził nadzieję na wznowienie trójstronnych rozmów z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Informują o tym rosyjskie media.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff po spotkaniu z Władimirem Putinem w Sankt Petersburgu stwierdził, że istnieją podstawy do osiągnięcia porozumienia w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie. Strona amerykańska przywiozła dokumenty zawierające propozycje dotyczące zakończenia wojny, jednak ich treść nie została jeszcze ujawniona. Podczas rozmów Putin ogłosił również uwolnienie obywatela USA Stephena Gabbarra, którego rosyjski sąd skazał na karę pozbawienia wolności pod zarzutem najemnictwa.

Podczas spotkania ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Stevem Witkoffem w Sankt Petersburgu Władimir Putin omówił możliwość spotkania z Donaldem Trumpem w Chinach. Ponadto szef Kremla poprosił o przekazanie prezydentowi USA i jego żonie Melanii podziękowań za wysiłki związane z Ukrainą.



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