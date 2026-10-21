Польські профспілки служб у формі можуть розпочати протест після переговорів — RMF24

У Польщі профспілки служб у формі наступного четверга мають провести з Міністерством внутрішніх справ і адміністрації зустріч, яку називають останньою можливістю для досягнення домовленості. Від результатів переговорів залежатиме рішення профспілок щодо протесту, повідомляє RMF24.

Вимагають визначити строки

Представники профспілок вимагають від міністерства назвати конкретні строки виконання вимог, погоджених у домовленості кільканадцять місяців тому. За їхніми словами, ці пункти досі не були реалізовані.

Йдеться, зокрема, про питання грошового забезпечення, а також про запровадження Картки родини службовця у формі. Вона мала б надати службовцям і членам їхніх родин пільги, зокрема в доступі до медичної допомоги.

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Можливий протест

Ще до переговорів можуть бути ухвалені рішення, які, на думку професійних службовців, унеможливлять виконання вимоги щодо картки. Йдеться про можливе включення до системи добровольчих пожежників. Представники професійних служб вважають, що це паралізує роботу системи.

Якщо сторони не досягнуть домовленості, профспілки можуть розпочати протестні дії. Конкретний формат протесту наразі не визначено. За даними RMF24, службовці можуть оформлювати лікарняні у період підвищеної кадрової потреби — зокрема під час забезпечення охорони Конституційного трибуналу або маршу націоналістів 11 листопада.

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