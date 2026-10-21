W Polsce związki zawodowe służb mundurowych mają w przyszły czwartek odbyć spotkanie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest nazywane ostatnią szansą na osiągnięcie porozumienia. Od wyniku negocjacji będzie zależeć decyzja związków w sprawie protestu, informuje RMF24.

Domagają się określenia terminów

Przedstawiciele związków domagają się od ministerstwa wskazania konkretnych terminów realizacji postulatów uzgodnionych w porozumieniu kilkanaście miesięcy temu. Jak twierdzą, punkty te nadal nie zostały zrealizowane.

Chodzi w szczególności o kwestie uposażeń, a także o wprowadzenie Karty Rodziny Funkcjonariusza. Miałaby ona zapewnić funkcjonariuszom i członkom ich rodzin świadczenia, w tym w dostępie do opieki medycznej.

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Możliwy protest

Jeszcze przed negocjacjami mogą zostać podjęte decyzje, które zdaniem funkcjonariuszy służb zawodowych uniemożliwią realizację postulatu dotyczącego karty. Chodzi o możliwe włączenie do systemu ochotniczych strażaków. Przedstawiciele służb zawodowych uważają, że sparaliżuje to działanie systemu.

Jeśli strony nie osiągną porozumienia, związki mogą rozpocząć działania protestacyjne. Konkretny format protestu nie został jeszcze określony. Według RMF24 funkcjonariusze mogą korzystać ze zwolnień lekarskich w okresie zwiększonego zapotrzebowania kadrowego — w szczególności podczas zabezpieczania Trybunału Konstytucyjnego lub marszu nacjonalistów 11 listopada.

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