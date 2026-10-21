Польша может запретить въезд депутату Львовского облсовета из-за УПА

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписал представление о включении депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы в список лиц, которым может быть запрещен въезд в страну. Причиной стала инициатива облсовета провозгласить 2027-й годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Окончательного решения о запрете въезда пока нет.

«Я подписал представление о внесении в список лиц, нежелательных в Республике Польша, депутата Львовского областного совета С. Шереметы», — написал польский министр. В своем посте Сикорский также обвинил Романа Шухевича в отдаче приказов о выселении и убийствах поляков. Эти заявления отражают позицию польского министра в отношении истории УПА и её деятелей.

В то же время представление Сикорского ещё не означает, что Шеремете уже запретили въезд в Польшу. По информации Цензор.НЕТ, окончательное решение должен принять глава польского Управления по делам иностранцев.

Что стало причиной спора

20 октября Львовский областной совет поддержал инициативу провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Идею предложил депутат Святослав Шеремета. Сообщение о решении сначала появилось на официальном сайте облсовета, но впоследствии его удалили. Причины удаления в предоставленном материале не уточняются. Сам Шеремета объяснил свою позицию так: «Это наша история, наши герои, и мы должны должным образом почтить их память».

Инициатива вызвала критику со стороны польских чиновников. В Польше деятельность УПА и роль Романа Шухевича остаются острыми историческими вопросами, в частности из-за убийств польского гражданского населения во время Второй мировой войны. Украинская и польская стороны по-разному оценивают отдельные события того периода, что регулярно становится причиной политических споров.

Туск раскритиковал решение Львовского облсовета

Премьер-министр Польши Дональд Туск также выступил против этой инициативы. Он назвал решение Львовского областного совета «неразумным» и заявил, что оно может навредить Украине. По словам Туска, подобные шаги могут использовать противники вступления Украины в Европейский Союз. По его мнению, это способно создать дополнительные препятствия для евроинтеграции страны.

К дискуссии присоединился и заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий. Он заявил, что Варшава получила заверения от представителей окружения президента Украины Владимира Зеленского: решение Львовского облсовета не вступит в силу. В то же время польская сторона, по словам Босацкого, все еще ожидает официальной реакции Киева. В предоставленном материале не уточняется, от кого именно поступили заверения и в какой форме их передали.

Польское консульство во Львове также выступило против

Против инициативы высказалось и Генеральное консульство Польши во Львове. В дипломатическом учреждении заявили, что чествование Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича в предложенном формате противоречит европейским ценностям. Таким образом, решение Львовского облсовета вызвало критику со стороны польского правительства и дипломатических представителей. Теперь спор касается не только исторической памяти, но и возможных последствий для отношений между Украиной и Польшей.

Однако на данный момент речь идет именно о представлении в отношении Святослава Шереметы, а не об уже принятом запрете на въезд. Окончательное решение должно принять польское Управление по делам иностранцев. О своём решении Радослав Сикорский сообщил в соцсети X.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича наносит ущерб Украине и может стать аргументом для противников её вступления в Европейский Союз.

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